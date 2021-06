Erdogan: PKK-leder drept i etterretningsoperasjon

Selman Boxkir, også kjent som doktor Huseyin, var ifølge Erdogan PKK-sjef i Makhmur, en kurdisk flyktningleir nord i Irak.

Erdogan har beskyldt Det kurdiske arbeiderpartiet PKK for å bruke fjellområdet nord i Irak som et springbrett for opprøret mot den tyrkiske staten.

– Vi vil ikke tillate disse grusomme separatistorganisasjonene å bruke Makhmur til terrorisme. Vi vil fortsette å utrydde terrorisme og terrorismens kilde, skriver Erdogan på Twitter.

PKKs ambisjoner om kurdisk samling gjør at de ofte er i konflikt med de kurdiske selvstyremyndighetene nord i Irak. Sistnevnte forsøker å ha et godt forhold til nabolandet Tyrkia.