Meghan og Harry kalte opp datteren etter både dronningen og Diana

Det står bra til med både mor og barn, opplyser en talsperson.

Jenta veier 3,49 kilo. Så langt er det ikke blitt offentliggjort noe bilde av barnet, som ble født på et sykehus i Santa Barbara i California fredag.

– Hertugen og hertuginnen takker for gode ønsker og bønner mens de nyter denne spesielle tiden som familie, sier talspersonen.

Det første navnet kommer fra oldemorens, dronning Elizabeths, kallenavn. Det andre navnet er etter bestemoren, Harrys mor, prinsesse Diana.

– Mange gratulasjoner til hertugen og hertuginnen av Sussex, skrev Storbritannias statsminister Boris Johnson i en Twitter-melding søndag.

Lilibet Diana er nummer åtte i den britiske arverekken. Parets første barn, Archie Harrison, ble født 6. mai 2019.

Turbulent

Fødselen kommer etter en turbulent tid for ekteparet. De flyttet til California i USA tidlig i 2020, og deres beslutning om å trekke seg fra kongehuset og slutte å bruke sine kongelige titler vekket stor oppsikt.

I slutten av februar i år kom den endelige meldingen om at paret ikke vil vende tilbake som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset.

I mars ga de et mye omtalt intervju til den amerikanske talkshow-verten Oprah Winfrey. Det var i dette intervjuet paret avslørte at de ventet en datter.

Rasismeanklager

Paret beskyldte i intervjuet blant annet det britiske kongehuset for rasisme.

Meghan sa i intervjuet at før hun og prins Harry fikk sitt første barn, ble ektemannen møtt med «bekymringer og samtaler» om «hvor mørk Archies hud ville bli». Hertuginnen har svart mor og hvit far. Ifølge Oprah Winfrey kom imidlertid ikke kommentarene fra dronning Elizabeth eller prins Philip.

De to kritiserte dessuten britisk presse for å gjengi rasistiske stereotyper, særlig sett opp mot dekningen av Harrys svigerinne Kate.

Meghan har tidligere saksøkt den britiske avisutgiveren Associated Newspapers for artikler som ble trykket i Mail on Sunday i 2019, der deler av et brev hun hadde sendt til faren sin ble gjengitt. Meghan mener avisen krenket privatlivet og opphavsretten hennes, noe hun fikk medhold for i retten.