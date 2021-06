853 personer registrert smittet i Danmark

Det opplyser Statens Serum Institut (SSI) søndag. Antall smittede er en økning fra lørdag, da det ble registrert 592 nye smittetilfeller.

Det er ikke regisrtert noen dødsfall det siste døgnet.

Siden begynnelsen av mai har det daglig vært mellom cirka 600 og 1.350 nye smittetilfeller i døgnet i Danmark.

Professor emeritus Thorkild Sørensen fastslår at smitteutviklingen er stabil til tross for gjenåpningen. Han peker på det gode været som en viktig grunn til at smittetallet er lavt, ettersom folk er mer ute enn inne.