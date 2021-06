Palestinsk protestleder pågrepet i Øst-Jerusalem

Muna al-Kurd (23) ble pågrepet søndag, dagen etter at en erfaren journalist fra TV-kanalen Al Jazeera ble pågrepet i samme område. Munas far har opplyst at en stor gruppe politifolk stormet familiens hus på «barbarisk vis» for å pågripe 23-åringen og hennes 22 år gamle bror, som ikke var hjemme.

Dagen før ble Al Jazeera-journalisten Givara Budeira pågrepet i forbindelse med at hun var i området for å dekke protester mot at jødiske bosettere får overta boligene til palestinske familier i det okkuperte Øst-Jerusalem.

Hun ble lørdag utskrevet fra sykehus med en brukket hånd, som hun ifølge sjefen sin pådro seg under pågripelsen dagen før.