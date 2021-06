Stoltenberg bekymret for Hviterusslands avhengighet av Moskva

Han advarer også de to landene mot å true Natos allierte etter at Hviterussland nylig tvang et passasjerfly til å lande i Minsk for så å pågripe regimekritikeren Roman Protasevitsj og hans russiske kjæreste.

– I en krisesituasjon er vi selvfølgelig klare til å beskytte og forsvare enhver alliert mot alle former for trusler fra Minsk og Moskva, sier Stoltenberg i et intervju med avisen Welt am Sonntag.

– Vi er på vakt, og vi følger det som skjer i Hviterussland svært tett, sier han videre og føyer til at Hviterussland blir «mer og mer avhengig» av Russland.

Ifølge Stoltenberg er Nato alvorlig bekymret for det nære samarbeidet mellom de to landene de siste månedene.

– Vi har tidligere måttet lære at Russland har brutt den territorielle integriteten til land som Ukraina, Georgia og Moldova på massivt vis, sier Stoltenberg.