New England i tet i kampen mot korona i USA

Legen Jeremy Faust skjønte at pandemien ikke lenger styrte livet hans da han i helgen ikke hadde en eneste koronapasient ved Brigham and Women's Hospital i Boston.

Den samme følelsen fikk sykepleier Kerry LaBarbera på Boston Medical Center da bare to covid-syke pasienter kom i løpet av helgen.

- Det siste halvannet året har vært som å leve i en tornado. Man holder seg fast for bare livet, og så plutselig er det over og man tenker, hva var det? sier hun.

Massachusetts, der Boston er største by, og de øvrige fem delstatene i New England i USAs nordøstligste hjørne, er den regionen i USA som har best vaksinedekning. De viser dermed resten av USA hva livet etter korona kan bli.

Innleggelser på sykehus og dødsfall har falt kraftig etter hvert som over 60 prosent av regionens innbyggere har fått minst en vaksinedose.

Kontrast til sørstatene

Det står i skarp kontrast til sørstater som Alabama, Louisiana og Mississippi, der færrest er vaksinert i USA. Bare rundt 35 prosent har fått første dose, og dermed er det også betydelig høyere antall innleggelser, smittede og døde enn i New England.

I hele USA har rundt 50 prosent fått minst en dose.

I Massachusetts fastslo helsemyndighetene i forrige uke at ingen av statens byer eller kommuner er høyrisikoområder for smitte, for første gang siden de startet ukentlige vurderinger i august.

I Rhode Island er sykehusinnleggelser det laveste på åtte måneder, i New Hampshire er det ett dødsfall i uka etter tolv i uka i vinter, og i Vermont, der over 70 prosent er vaksinert, er det gått over to uker uten et eneste koronadødsfall.

Helseeksperter sier at resten av landet kan ta lærdom fra New England mens president Joe Biden presser på for at minst 70 prosent av amerikanerne tar iallfall en dose innen 4. juli.

Fokuserte på de mest sårbare

En ting New England-statene gjorde riktig, var at de i det lengste ikke utvidet adgangen til vaksiner til flest mulig slik som i resten av landet, men fokuserte på de mest sårbare, sier doktor Thomas Frieden.

Politikerne i New England prioriterte også for det meste helsehensyn framfor økonomiske hensyn gjennom hele pandemien, ifølge doktor Albert Ko ved Yale-universitetet. De stengte ned når det var nødvendig.

Noen stater, som California og Nebraska, gjør det like bra som New England når det gjelder antall smittede per innbygger.

Men det er fortsatt et skille også i New England i vaksineringsrate når det gjelder rase og økonomisk status.

Sosiale forskjeller

I den forbindelse viser doktor Ashish Jha ved Brown-universitetet til den lave vaksineringsraten i Springfield i Massachusetts, en av regionens fattigste byer med betydelige minoriteter, og Newton ved Boston, en velstående hvit forstad der nesten alle er vaksinert.

Selv om pandemien er i ferd med å gi seg, har mange sykehus i regionen likevel mye å gjøre når pasienter nå strømmer til for å få behandling de måtte utsette.

Paul Murphy, spesialsykepleier ved Brigham and Women's, sier at mange av hans kolleger føler seg utslitt og utbrent, og at frustrerte pasienter må vente i timesvis. Men likevel er det forfriskende å slippe 50 tmer lange arbeidsuker under pandemien.

I USA som helhet er antall nye smittetilfeller per dag nå kommet ned i 15.000 og antall koronadøde er sunket til 430 per dag. Det er det laveste siden mars i fjor. Hittil er totalt nesten 600.000 amerikanere døde av koronaviruset.