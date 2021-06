Ulovlig bygd serbisk kirke revet i Bosnia

Rivingen av kirken var sluttpunktet i en 20 år lang juridisk strid som endte i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Arbeidere og maskiner kom til kirken på tomta til Fata Orlovic i landsbyen Konjevic Polje lørdag morgen. Kort etter var den hvite kirken med tårn revet.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen vedtok i oktober 2019 at kirken måtte rives, og Orlovic-familien ble tilkjent en erstatning på 31.000 euro.

Kirken ble bygd kort etter at Orlovic og hennes familie ble kastet ut av landsbyen, som ligger 20 kilometer øst for Srebrenica, under krigen i 1992–95.

Mannen drept i Srebrenica

Familien er bosniaker, muslimske bosniere, og landsbyen ble overtatt av bosniske serbere, som stort sett er ortodokse kristne.

Orlovics mann var en av de 8.000 mennene og guttene som ble massakrert av bosnisk-serbiske styrker i Srebrenica i 1995, den verste massakren i hele krigen, som siden er ansett som det eneste folkemordet i Europa siden holocaust under annen verdenskrig.

Da hun returnerte etter krigen, krevde hun at kirken måtte fjernes, men ble ignorert av bosnisk-serbiske myndigheter. Hun gikk derfor til sak mot Republika Srpska, den serbiske enheten i Bosnia.

Skal gjenoppbygges

Hennes advokat Rusmir Karkin regner med at bygningsrestene raskt blir fjernet fra tomta.

– Det er mange som jobber her, og det er fint vær, så jeg forventer at alt er over i morgen, sa han.

Myndighetene sier at kirken skal gjenoppbygges ved inngangen til landsbyen.

Bosnia er fortsatt dypt splittet mellom bosniaker, kroater og serbere etter at krigen var slutt i 1995. Over 100.000 mennesker ble drept i krigen, og millioner måtte flykte fra sine hjem.