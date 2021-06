Fire nederlendere hentet hjem fra al-Roj-leiren i Syria

Gruppa består av to barn og deres mor, samt en tolv år gammel jente som moren sender hjem, ifølge utenrikspolitisk talsmann for kurdiske myndigheter i Syria, Abdel Karim Omar. De fire nederlandske statsborgerne ble overlevert til Nederlands ambassadør i Syria og en tjenestemann i det nederlandske utenriksdepartementet.

Advokaten til kvinnen som kommer hjem, Tamara Buruma, sier at hun regner med at kvinnen blir pågrepet ved ankomst til landet og siktet for medlemskap i en terrorgruppe, og at barna blir tatt hånd om av barnevernet.

Utenriksminister Sigrid Kaag og justis- og sikkerhetsminister Ferd Grapperhaus bekrefter i et brev til parlamentsmedlemmene at hun blir arrestert.

Siden IS' fall i 2019 har Syrias kurdere og FN tryglet andre land om å repatriere sine statsborgere fra leirene i det nordøstlige Syria som kurderne driver.

Det er minst 220 barn med nederlandsk statsborgerskap i Syria og Tyrkia, 75 prosent av dem under fire år som er født i regionen av nederlandske foreldre. Minst 75 barn bor med sine mødre i de kurdisk-drevne leirene i Syria, der det også er rundt 30 nederlandske kvinner og 15 menn.