66 mennesker drept av kvegtyver i Nigeria

Angriperne kom på motorsykkel til de sju nabolandsbyene torsdag. Myndighetene har fastslått at til sammen 66 personer ble drept, ifølge polititalsmann Nafiu Abubakar.

Angriperne kom trolig fra en av nabodelstatene Niger eller Zamfara, der det er kjent at kvegtyver har leirer.

De overfaller landsbyer i det nordvestlige og sentrale Nigeria for å stjele kveg eller ta beboere som gisler for å kreve løsepenger. Folk blir drept og hus brent ned og plyndret under angrepene.

De er ikke kjent for å drives av ideologi, men det er økende frykt for at jihadister infiltrerer dem. Nylig har de trappet opp angrepene på skoler for å ta elevene som gisler og kreve løsepenger.