Myndighetene i delstaten Coahuila sier at gruva trolig er rammet av et ras og oversvømmelse, og at redningsarbeid er i gang for å finne de savnede gruvearbeiderne.

Det har vært flere ulykker ved smågruvene i Coahuila. I 2006 mistet 65 arbeidere livet i en metaneksplosjon i en slik gruve. Bare to av de omkomne ble funnet, mens tonnevis med stein, metall og giftig gass hindret at resten ble funnet.