Laber interesse for Sputnik-vaksinen i Slovakia

Vaksinen blir tilgjengelig i Slovakia for dem som vil ha den, fra neste uke, trass i at den ennå ikke er godkjent av EUs medisintilsyn.

Slovakia har bestilt 200.000 doser av Sputnik-vaksinen, men avisa Dennik skriver at i de tre første dagene det var åpnet for booking, var det bare 5.300 mennesker som tegnet seg.

Sputnik V var den første vaksinen som ble godkjent mot koronaviruset. Mange var skeptiske siden den tydeligvis ble godkjent før testperioden var over.

Men den har nå vært i bruk i Russland og en lang rekke andre land i flere måneder, blant dem EU-landet Ungarn som er blant landene som har vaksinert størst andel av befolkningen.

Finansminister Igor Matovic, som var statsminister tidligere i år, og var den som bestilte de russiske vaksinene, klager over at det har vært en ondsinnet kampanje mot vaksinen, og at det er derfor folk ikke vil ha den.