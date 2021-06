Håp om avtale om selskapsskatt på G7-møtet

Finansministrene møttes fredag i London for å forberede seg til toppmøtet med lederne for G7-landene i Cornwall i Storbritannia som starter 11. juni.

Storbritannias finansminister Rishi Sunak ledet fredagens møte, der hans kolleger fra Canada, Frankrike, Italia, Japan, Tyskland og USA var til stede.

– Det er stadig klarere at vi i en kompleks global, digitalisert økonomi ikke kan fortsette å støtte oss på et skattesystem som i det store og hele ble skapt i 1920-årene, sa Sunak i sin åpningstale.

Forslag fra Biden

USAs president Joe Biden, som kommer til G7-møtet som ledd i sin første utenlandstur som president, har foreslått en global minstesats på 15 prosent. Forslaget har fått bred støtte i mange land, så vel som Det internasjonale pengefondet (IMF).

– Nå har man muligheten til å få multinasjonale selskaper til å betale en rettferdig andel, heter det i et innlegg signert Frankrikes Bruno Le Maire, Tysklands Olaf Scholz, Italias Daniele Franco og Spanias Nadia Calvino i The Guardian.

Forsvarerne av Bidens plan sier en minstesats er nødvendig for å få slutt på et såkalt kappløp mot bunnen, der verdens land underbyr hverandre med lave skattenivå for å tiltrekke seg investeringer.

Hinder ressurser

Dette hindrer verdens regjeringer i å få inn nødvendige ressurser til prioriterte oppgaver som sykehus og skoler.

Forslaget kommer på et tidspunkt da regjeringer over hele verden har fått inn enda mindre skatt på grunn av nedstengninger som følge av koronapandemien og derfor må ta opp store lån for å dekke nødvendige utgifter.

Irland er blant landene som er skeptiske til Bidens plan. Deres selskapsskatt på 12,5 prosent er en av de laveste i verden, noe som gjør at teknologigiganter som Facebook og Google har lagt sine europeiske hovedkvarter til Irland.

– Latterlig lavt

Men Storbritannia er blant landene som vil at de multinasjonale selskapene betaler skatt som reflekterer deres globale operasjoner. Flere land vil ha en høyere minstesats enn 15 prosent, og økonomene Gabriel Zucman og Thomas Piketty kaller forslaget «latterlig svakt».

De viser til at gjennomsnittlige selskapsskatt i verden er nå 22 prosent, ned fra 50 prosent i 1985.

Land som har skattesats på langt under 15 prosent, er skatteparadis som Jersey, Guernsey, Bahamas, Bermuda, Caymanøyene, Bahrain og De forente arabiske emirater, der skattesatsen er null.

I Europa har Bulgaria med 10 prosent og Ungarn med 9 prosent enda lavere selskapsskatt enn Irland.

Reformarbeid

Spørsmålet om en mer rettferdig skattlegging av multinasjonale selskap kom først på bordet i 2017 da OECD fikk i oppdrag av G20-landene å finne måter å bekjempe at de multinasjonale utnytter forskjellige lands skattenivå for å betale minst mulig skatt.

Arbeidet fikk et kraftig puff framover da Biden i forbindelse med sine planer for å få økonomien i gang igjen i USA, la fram forslaget om en global minstesats for selskapsskatt.

I tillegg til en minstesats vil en reform også inkludere at landenes skattemyndigheter får rett til å skattlegge profitten til multinasjonale selskaper i hvert land. De må da fordele mellom seg hvor mye profitt hvert land kan skattlegge.

Da dette først ble foreslått, var det teknologigigantene som Facebook, Amazon, Apple og Google som først var målet for en reform. Det ble ikke godt mottatt av USA.

Men det er mange andre multinasjonale selskap som ikke er amerikanske teknologiganter, som oljeselskapene BP og Shell og den tyske forsikringsgiganten Allianz.