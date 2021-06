Vladimir Putin: Vil finne måter å forberede forholdet til USA på

Den russiske og amerikanske lederen skal møtes fysisk i Genève 16. juni.

Spenningsnivået er høyere enn på mange år mellom de to landene, med hyppige anklager om hacking, menneskerettighetsbrudd og valginnblanding.

– Vi må finne måter å normalisere forholdene på, sa Putin under et økonomisk forum i St. Petersburg, og slo samtidig fast at de bilaterale båndene ikke er gode.

Han sa samtidig at anklagene om at Russland står bak storstilte hackerangrep i USA er «absurde».