OPCW: Syria kan ha brukt kjemiske våpen 17 ganger

Etterforskere i OPCW har gransket 77 anklager om bruk av kjemiske våpen i krigsherjede Syria. I 17 av tilfellene er det enten sannsynlig eller uten tvil hold i anklagene, ifølge organisasjonen.

OPCW-sjef Fernando Arias kaller det en «foruroligende realitet» at det er så mange anklager og tvil rundt Syrias produksjon av slike våpen, åtte år etter at landet ble med i Kjemivåpenkonvensjonen.

På det neste møtet med syriske myndigheter skal også et nytt tema bli tatt opp, ifølge Arias. Han viser til et angivelig funn av en ny type ingrediens som kan brukes i kjemiske våpen, som skal ha blitt funnet i prøver fra konteinere i september 2020.

Vil sende gruppe

OPCW har ifølge Arias sendt et brev til den syriske regjeringen der de har informert om at de vil sende en gruppe til landet for å granske saken. Brevet, som blant annet inneholdt forespørsel om visum for granskerne, har ikke blitt besvart av den syriske regjeringen.

Turen skulle egentlig ha vart fra 18. mai til 1. juni, men er nå utsatt på ubestemt tid.

Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward mener bevisene på Syrias bruk av kjemiske våpen er tydelige.

– FN og OPCW har knyttet åtte angrep med kjemiske våpen til det syriske regimet. Det er tydelig at regimet har kapasitetene og viljen til å bruke dem, sier hun.

Avvises

Den syriske regjeringen har ved gjentatte anledninger avvist anklager om bruk av kjemiske våpen. OPCW har også blitt anklaget av det syriske regimets allierte Russland for å la seg presse av vestlige stater.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia mener organisasjonen bruker informasjon fra kilder som er partiske, og at de samler bevis fra «pseudovitner».

I april 2020 anklaget OPCW-etterforskere Syria for tre kjemiske angrep i 2017. Da Syria ikke la fram detaljer om de angivelige angrepene, ble myndighetene fratatt flere av rettighetene i OPCW.