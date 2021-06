FN maner til økt innsats for å bekjempe hiv og aids

FN vil komme med en ny appell om behov for donasjoner på et aids-toppmøte i New York neste uke. FN mener det haster med å sette ny fart i innsatsen mot hiv og aids.

Kampen mot viruset på verdensbasis er nemlig ikke over selv om man har klart å utvikle effektive medisiner og behandling. Det siste året har dessuten pandemien ført til at en rekke sykdommer og tilstander, deriblant hiv og aids, ikke blir fanget opp fordi helsevesenet har hendene fulle med koronapasienter.

Dødsfallene vil øke

Røde Kors anslo tidligere i vår at antallet aids-dødsfall kan øke med over 500.000 i året fordi sykdommen nå ikke fanges opp i tide.

– Kampen mot koronapandemien må inspirere til global innsats også for å bekjempe hiv-infeksjon og aids, sier lederen av FNs program for å bekjempe aids (UNAIDS), Winnie Byanyima.

1981 ble et merkeår

5. juni i 1981 meldte det amerikanske senteret for sykdomskontroll og forebygging (CDC) første gang om den mystiske immunsviktsykdommen. Hiv og aids skulle i årene etter spre stor frykt, lidelse og død rundt om i verden.

I løpet av disse 40 årene har rundt 35 millioner mennesker dødd som følge av komplikasjoner knyttet til sykdommen.

Ubehandlet vil flertallet av hivsmittede etter hvert utvikle aids. Uten behandling regnes fullt utviklet aids som svært dødelig. Det finnes i dag svært virksomme medisiner og behandling, og mange aids-pasienter blir nærmest symptomfrie når de får riktig og tidlig nok behandling.

Må inspirere til innsats

En del av problemet nå er altså at pasienter ikke fanges opp fordi pandemien tar så mye av oppmerksomheten. FN mener at dette ikke bør komme i konflikt – men heller at innsatsen mot pandemien må inspirere til felles innsats også på andre områder.

– Livene til aids-ofrene er like mye verdt som livene til korona-ofrene, understreker Byanyima.

– Covid-pandemien har gjort politiske ledere oppmerksomme på hvor sårbare vi alle er, og hvilke konsekvenser sykdom har for økonomien. Vi må bruke denne kunnskapen og kraften til også å bekjempe aids, mener UNAIDS-sjefen.