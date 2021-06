Kina vaksinerer 19 millioner om dagen

I landet der pandemien startet, ble smittespredningen i fjor stanset relativt raskt.

Kina var også tidlig ute med å ta i bruk egenproduserte vaksiner mot coronaviruset. Men tempoet i vaksineringen var en periode lavere enn i vestlige land.

Nå har situasjonen endret seg. Bare i løpet av mai ble det satt flere hundre millioner vaksinedoser.

I snitt settes det i Kina 19 millioner doser hver dag, ifølge tall fra nettstedet Our World in Data.

Partiet er i sving

I Kina bor det 1,4 milliarder mennesker, og befolkningen er større enn i noe annet land. Nesten en femdel av alle mennesker på jorda er kinesere.

Oppgaven er dermed formidabel når så mange som mulig skal vaksineres. Et enormt antall doser må produseres og deretter distribueres rundt om i landet.

Men den kinesiske ettpartistaten er både berømt og beryktet for sin evne til å handle raskt. Både myndigheter og medlemmer av kommunistpartiet er satt i sving for å få folk vaksinert.

– Kommunistpartiet har folk hele veien ned til hver eneste landsby, hvert eneste nabolag, sier Ray Yip, tidligere landdirektør i stiftelsen til Microsoft-grunnlegger Bill Gates.

Han beskriver systemet som drakonisk – svært strengt – men mener også at det muliggjør en kraftig mobilisering.

En viss skepsis

Så langt skal over 704 millioner mennesker ha fått minst én vaksinedose i Kina. Over halvparten av disse ble vaksinert i løpet av mai.

Myndighetene er dermed tilsynelatende i rute for å nå målet om at 80 prosent av befolkningen skal være vaksinert før årsskiftet.

Før vaksineringen ble trappet opp i mai, virket det som mange kinesere syntes det var greit å vente. En av grunnene er trolig at det er lite smitte i landet.

I tillegg ga noen uttrykk for skepsis til de kinesiske vaksinene fra Sinovac og statseide Sinopharm. Også kinesiske myndigheter har erkjent at vaksinene ikke er like effektive som de hadde håpet.

Til gjengjeld har de kinesiske legemiddelprodusentene klart å øke produksjonen kraftig. Helt nye fabrikker er angivelig bygget kun for å lage coronavaksiner.

Innsatsen kan minne om starten av pandemien, da Kina bygget et nytt feltsykehus i løpet av noen dager for å behandle coronapasienter.

Settes under press

Å lage nok doser er imidlertid ikke tilstrekkelig for å nå myndighetenes mål. Folk må også velge å ta dem.

Noe krav om å la seg vaksinere er det ikke i Kina. Men presset på dem som nøler, kan være stort.

Arbeidsgivere ber ansatte vaksinere seg, og skoler gir samme oppfordring til sine elever. I noen tilfeller er ansatte angivelig blitt truet med oppsigelse hvis de ikke tar vaksine.

En forsker i Beijing, som ikke ønsker å bli navngitt, sier til nyhetsbyrået AP at han helst vil vente til Pfizers vaksine blir tilgjengelig i Kina.

Han blir oppringt én gang i måneden av kommunistpartiets lokale partilag ved universitetet der han jobber. De lurer på om han ikke snart skal ta en av de kinesiske vaksinene.