Russisk nettavis stenges

Kunngjøringen om stengningen 12. juni kommer på et vanskelig tidspunkt for russiske journalister som ikke jobber for offisielle medier. Rommet for uavhengige medier innskrenkes stadig mer.

Redaktørene i VTimes sier at de har vurdert flere måter å fortsette på siden klassifiseringen i forrige måned, men i alle tilfeller de har vurdert, settes staben i fare for å tiltales eller fengsles.

Justisdepartementet opplyser at VTimes er klassifisert som utenlandsk agent fordi de er registrert i Nederland.

VTimes ble grunnlagt i fjor av journalister fra den respekterte finansavisen Vedomosti som sluttet etter at en Kreml-vennlig sjefredaktør ble innsatt.