Tyskland får EU-smekk for dårlig luftkvalitet

EU-kommisjonen har trappet opp kampen mot luftforurensing i kjølvannet av skandalen der bilprodusenter jukset med utslippene fra sine motorer. Dieselmotorer slipper blant annet ut nitrogendioksid, som domstolen har sett på. Gassen er giftig og kan gi alvorlige luftveisproblemer.

I årene 2010 til 2016 ble de årlige utslippsgrensene overskredet i 26 av 89 områder som er undersøkt. Etter flere år uten tilfredsstillende tiltak klaget kommisjonen saken inn for EU-domstolen i 2018.

Mange europeiske byer med mye biltrafikk klarer ikke å holde seg under grensene som er fastsatt i EU-reglene. Torsdagens kjennelse fra EU-domstolen i Luxembourg er i tråd med konklusjonen i en lignende sak mot Frankrike i 2019. Beslutningen åpner for mulige sanksjoner i fremtiden.

I store deler av Tyskland er luftkvaliteten blitt bedre de siste fem årene, særlig mens samfunnet stengte ned under pandemien. Miljødepartementet sier at 90 byer oversteg de nasjonale grenseverdiene i 2016. Tre år senere lå 25 byer over grensene, mens tallet falt til 3 under pandemien i fjor.