Ny israelsk regjering kan bli valgt allerede mandag

Avstemningen i Knesset var i utgangspunktet tenkt holdt 14. juni, altså en uke senere.

Grunnen skal være nåværende statsminister Benjamin Netanyahus forsøk på å få stanset prosessen.

Onsdag meddelte opposisjonsleder Yair Lapid president Reuven Rivlin at det er grunnlag for å danne en ny israelsk koalisjonsregjering. De åtte partiene i koalisjonen holder 61 av 120 seter i Knesset.

Netanyahu har vært statsminister i Israel de siste tolv årene. Nå er planen at Naftali Bennett, lederen for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, blir statsminister de to neste årene, før Lapid overtar for en ny periode på to år.