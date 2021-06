Trump-administrasjonen hentet inn telefonlogger fra journalister

Innhentingen av loggene, som strakte seg over en periode på nesten fire måneder, skal ha skjedd i forbindelse med en etterforskning av lekkasjer, får avisa opplyst.

Justisdepartementet hentet også angivelig inn lignende informasjon om tre journalister i Washington Post , samt logger over både anrop og eposter fra en reporter i CNN.

– Å innhente journalisters telefonlogger undergraver pressefriheten. Det truer med å fortie kildene vi er avhengige av for å kunne gi allmennheten essensiell informasjon om hva regjeringen gjør, sier sjefredaktør Dean Baquet i New York Times.

Justisdepartementets talsperson Anthony Coley sier at de ble klar over innhentingen i 2020, og at alle medier som ble omfattet, nå er varslet.