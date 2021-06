Danmarks statsminister: Allierte skal ikke overvåkes

Det uttalte hun onsdag på et kort pressetreff i forbindelse med avslutningsdebatten i Folketinget.

Uttalelsen falt etter at det er kommet opplysninger om at den amerikanske etterretningstjenesten NSA har spionert på allierte via internettkabler som går gjennom Danmark.

– Det kan ikke forekomme systematisk overvåking av allierte, sa Frederiksen.

På spørsmål om hva hun vil gjøre for å gjenopprette forholdet til allierte som er blitt utsatt for spionasje, svarte hun:

– Jeg tror ikke det er korrekt fremstilt at det er behov for å gjenopprette forholdet til Frankrike eller Tyskland. Vi har en løpende dialog. Det har vi også på etterretningsområdet, sa Frederiksen.

Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands regjeringssjef Angela Merkel og svenskenes statsminister Stefan Löfven har uttalt at de forventer en forklaring.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ga tillatelse til at USA kunne bruke danske internettkabler. Nylig meldte flere medier at vestlige allierte var mål for spionasjen, noe som har gjort at saken har blusset opp på nytt.

Det er usikkert om det fortsatt foregår overvåking av allierte. Saken ble beskrevet i en intern rapport fra FE i 2015.