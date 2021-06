Danmarks statsminister med tiårsplan for landet

Statsministeren i Danmark, Mette Frederiksen, sier det er snakk om en ambisiøs reformplan. Hun fortalte om planen i Folketinget onsdag.

De store beslutningene under coronakrisen skal avløses av store beslutninger om de «strukturelle utfordringene for dansk økonomi og for vårt samfunn som helhet», sa hun.

Frederiksen skrøt av landets håndtering av coronapandemien, og at sa at landet nå «har klart det». Hun la til at Danmark nå har et bedre utgangspunkt «enn noen turte å håpe på under de mørke ukene i 2020», og at danskene nå må se framover.