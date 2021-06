Historisk flom i Amazonas

Byen ligger midt inne i Amazonas-regnskogen der elvene Río Negro og Amazonas møtes.

I Río Negro er vannstanden den høyeste siden målingene begynte for over hundre år siden, ifølge havnemyndighetene i Manaus. Også i Amazonas er vannstanden ekstremt høy.

Gater og boliger er blitt oversvømt, og 450.000 mennesker i og rundt Manaus er berørt av situasjonen.

Stadig oftere



Både tørkeperioder og hyppigere flommer i ulike deler av Brasil er av forskere blitt knyttet til den globale oppvarmingen. Sju av de ti største flommene som noen gang er registrert i Amazonas, har funnet sted i løpet av de 13 siste årene.

66 år gamle Julia Simas forteller at flom tidligere ikke var noe problem der hun bor i Manaus. Hun tror menneskelig aktivitet har bidratt til endringen.

– Naturen tilgir ikke. Hun spør ikke om du er klar for å møte henne eller ikke, sier Simas, som vasser i vann opp til anklene i huset sitt.

Manglet oksygen



Tidligere i år var helsevesenet i Manaus i ferd med å kollapse under et utbrudd av den brasilianske varianten av koronaviruset. Byen gikk tom for oksygen, og pasienter måtte evakueres til sykehus i andre deler av landet.

I forkant av pandemien førte store skogbranner til internasjonal oppmerksomhet rundt situasjonen i Amazonas. Omfanget av brannene og avskogingen i den brasilianske regnskogen har økt kraftig etter at Jair Bolsonaro ble president.

I andre deler av Brasil er det for tiden tørke. Det kan skape problemer for strømproduksjonen ved landets vannkraftverk.