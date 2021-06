Israel velger ny president

Den nye presidenten innsettes i en seremoni 9. juli. Før onsdagens valg har israelske medier framhevet forskjellene mellom kandidatene.

Miriam Peretz ble født i Casablanca i Marokko og kom til Israel som barn. To av sønnene til den 67 år gamle læreren har blitt drept mens de tjenestegjorde for det israelske militæret (IDF). Hun ses som den mest ydmyke av de to kandidatene og respekteres av mange for sin tro.

Det er sekulære Isaac Herzog som regnes som favoritt før onsdagens valg. Han er født i Tel Aviv og har lenge vært aktiv i politikken. I 2018 ble han styreleder i hjelpeorganisasjonen Jewish Agency, som blant annet bistår jøder som vil flytte til Israel. Hans far Chaim Herzog var Israels president fra 1983 til 1993.