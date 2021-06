Nedstengingen forlenget i Australias nest største by

Den indiske varianten som nå omtales som delta er blitt utbredt flere steder, og er den som nå dominerer i Storbritannia. Nå herjer en annen variant med opphav i India, den såkalte kappa, i den australske delstaten.

– Vi har nå 60 smittetilfeller og over 350 eksponeringssteder og en variant som er mer smittsom enn vi har sett tidligere, sier fungerende delstatsminister James Merlino i Victoria. Han legger til at varianten sprer seg svært raskt.

De om lag fem millioner innbyggerne i byen får kun forlate hjemmene sine for å handle dagligvarer, jobbe eller studere, trene, for å ta seg av pleietrengende og for å vaksineres.

Dette blir den fjerde nedstengingen delstaten gjennomgår.

– Vi må tvinge dette viruset i kne. Dersom vi ikke gjør det, vil folk dø, sier Merlino.

For folk i andre deler av delstaten Victoria er ikke restriksjonene like strenge. Innbyggerne i distriktene kan reise utenfor byområder, og bedrifter utenfor Melbourne-området kan åpne igjen fra midnatt natt til torsdag. Folk kan i tillegg samles i grupper på ti personer, skriver Sydney Morning Herald.

Kappa-viruset har trolig spredt seg fra et av Australias midlertidige karantenehoteller. Det har lekket smitte en rekke ganger fra disse hotellene de siste seks månedene, og det vil derfor bli igangsatt en granskning.

Det rettes kritikk mot den australske regjeringen for et langsomt vaksineringstempo, der kun 2 prosent av landets innbyggere er fullvaksinert.

Det har blitt registrert 30.000 coronasmittede blant landets 25 millioner innbyggere siden pandemien startet. Mye av smitten har kommet fra karantenehotellene.