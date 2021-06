Enighet i EU om nye skatteregler for internasjonale selskaper

Det nye direktivet vil gjelde for internasjonale selskaper med en årlig omsetning på mer enn 750 millioner euro, tilsvarende 7,6 milliarder kroner.

Selskapene må fra nå av legge fram informasjon om overskudd, antall ansatte og hvor mye skatt de betaler i hvert EU-land i tillegg til land på EUs liste over skatteparadis.

Avtalen må formelt godkjennes av EU-parlamentet og EU-rådet får reglene trer i kraft. Portugal, som for tiden leder rådet, hyller enigheten som et stort skritt i retning rettferdig skattlegging.

Enigheten kommer samtidig som president Joe Biden i USA forsøker å få gjennomslag globalt for en minsteskatt på 15 prosent for internasjonale selskap.

Portugals finansminister Pedro Siza Vieira viser til at EU taper om lag 50 milliarder euro i skatteunndragelse årlig og sier at direktivet vil sørge for mer økonomisk åpenhet.

Transparency International EU er derimot skuffet over avtalen og sier tiltakene ikke går langt nok. Organisasjonen ber medlemslandene droppe avtalen og vende tilbake til forhandlingsbordet.

– Å vedta dette direktivet vil kun innebære skatteåpenhet i navn. Det vil ikke gjelde de fleste selskaper, og skatteunndragelsen vil fortsette, heter det i en uttalelse.