(Vi advarer leserne om at artikkelen inneholder sterke bilder.)

Kassa er frilansreporter. Hun skrev nylig en artikkel som ble publisert i den britiske avisen The Telegraph. Artikkelen, som er skrevet sammen med avisens Afrika-korrespondent Will Brown, handler om sivile som har fått ekstreme brannskader som følge av krigshandlinger.

Den inneholder sjokkerende bilder og intervjuer med pasienter på et sykehus i Tigray. Blant dem er den 13 år gamle jenta Kisanet Gebremicheal og 18-årige Yemane Weldemicheal. De to tenåringene bodde på helt ulike steder i regionen, men forteller i etterkant historier om angrepet de var utsatt for som har klare likhetstrekk.

Ofrene oppholdt seg i sine private hjem, som plutselig ble bombet med et ukjent kjemisk middel. Våpeneksperter mener skadene kan tyde på bruk av hvitt fosfor, som har en effekt på mennesker tilsvarende Vietnam-krigens grusomme napalmbomber.

Søndag, samme dag som artikkelen sto på trykk, publiserte den etiopiske regjeringen en erklæring der de avviste og tok avstand fra påstandene om bruk av kjemiske midler i krigføringen. Påstandene i artikkelen i den britiske kvalitetsavisen ble karakterisert som «farlige og uansvarlige».

13 år gamle Kisanet Gebremicheal fra landsbyen Adi’ayqoro i midtre Tigray har omfattende smertefulle brannskader over hele kroppen etter angrepet på hjemmet hennes 20. april i år. Et tungt våpen traff huset og det «falt brann ned fra taket», forteller hun. Foto: via Bistandsaktuelt

– Har startet en svertekampanje

– I etterkant av publiseringen har folk med tilknytning til regjeringsapparatet igangsatt en svertekampanje av meg på sosiale medier, forteller Kassa til Bistandsaktuelt.

Hun har sendt Bistandsaktuelt en rekke eksempler på grov hets og rene trusler.

Blant annet er hun hovedskyteskive for kritikk i en etiopisk propagandavideo på youtube. Den 16 minutter lange videosnutten har foreløpig 72.000 visninger. Også ansiktet til den norske professoren Kjetil Tronvoll dukker opp i videoen. Han har tidligere mottatt dødstrusler ved flere anledninger.

I kommentarfeltene under videoen framkommer det en rekke hatefulle kommentarer mot Lucy Kassa. Hun er omtalt med stygge skjellsord og det oppfordres til å arrestasjoner, vold og drap på henne.

Norsk professor: – Har mottatt trusler jevnlig

– Trusler mot journalister, forskere og menneskerettighetsaktivister som kommenterer og kritiserer krigen i Tigray og menneskerettighetsbrudd i Etiopia har vært vedvarende en lang stund nå. Jeg har mottatt trusler regelmessig siden september i fjor, sier professor og Etiopia-kjenner Kjetil Tronvoll.

Han mener truslene som stadig framkommer ikke bare er handlinger fra enkeltindivider, men at det er "systematisert og trolig koordinert av en statsmakt, nemlig Etiopias regjering og etterretningstjenester".

– Dermed er trusselnivået høyere enn hvis det bare er «relativt sprøe enkeltpersoner». Det er særlig bekymringsfullt, mener jeg, at en fremmed statsmakt oppfordre til og støtter opp under trusler fremsatt mot norske statsborgere i Norge. Dette er med på å begrense ytringsfriheten også her hos oss, sier han.

I fjor måtte en paneldebatt han skulle delta i i regi av Fellesrådet for Afrika avlyses som følge av drapstrusler mot panelet.

Anklages for TPLF-lojalitet

Blant påstandene mot Kassa et at hun skal være et lojalt redskap for den tigrayiske frigjøringsfronten TPLF.

– Slike påstander gjentas og gjentas, men de er uten rot i virkeligheten. Jeg er ikke tilknyttet noen (politiske grupperinger, red.anm.) og har aldri vært det. Alle mine journalistiske undersøkelser støttes av fakta og uavhengig verifikasjon. Her er det ikke jeg som kommer med påstander, det er sannheten som avslører seg selv, sier Kassa.

Hun mener regjeringen begår en grov feil ved at den stadig nekter for ulike grove overgrep som er begått av de etiopiske regjeringsstyrkene og deres allierte, blant dem eritreiske og amhariske styrker.

Politisk kommentator og jurist Muktarovich Ousmanova, med 154.000 følgere på facebook, er blant de som har fremsatt alvorlige anklager og trusler mot Lucy Kassa de siste dagene.

FN krever granskning

Selv om hun nå befinner seg utenfor Etiopias grenser finner den 29-årige journalisten truslene ubehagelige og truende. – Disse kadrene og sympatisørene, som fremmer truslene, kan være like farlige som regjeringen selv, sier hun.

Mens Etiopia avviser påstandene om bruk av kjemiske stridsmidler, har FN funnet avsløringene så troverdige at de ønsker å undersøke saken nærmere. Tirsdag denne uka bekjentgjorde FNs humanitære sjef Mark Lowcock at organisasjonen ønsket å iverksette undersøkelser.

– Disse rapportene er alarmerende og må granskes grundig, sa Lowcock.

Kjente eksperter på kjemiske våpen sier at de omfattende brannskadene pasientene er påført ser ut til å stemme overens med skader man får av hvit fosfor. Dette kjemiske middelet er egentlig ikke ansett for å være et kjemisk stridsmiddel, men det er forbud mot å bruke mot mennesker i krig.

18 år gamle Yemane Weldemicheal fra landsbyen Adi Woluwo har omfattende brannskader på ansikt, hender, armer og bein. 18. april satt han alene hjemme i huset sitt da det ble truffet av et tungt våpen, forteller han. Foto: via Bistandsaktuelt

Brenner ved 2700 grader

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, leder av Verdens helseorganisasjon og selv etnisk tigrayer, har også uttrykt at han er sjokkert over rapportene og sier at han ikke har ord for å beskrive smerten han følte da han leste artikkelen.

Hvit fosfor er et kjemisk middel som brenner ved mer enn 2700 grader Celsius når det kommer i kontakt med luft. På samme måte som med napalm, klistrer det seg til huden, og det er nesten umulig å slukke flammen.

Ifølge The Telegraph brukes det brannfarlige kjemikaliet legalt i krig til å lyse opp stridsområder eller til å lage røyktepper for å hindre angrep. Brukt mot mennesker kan den imidlertid utgjøre en krigsforbrytelse, i strid med Geneve-konvensjonen.

Ble angrepet i sitt eget hjem

Det er andre gang Bistandsaktuelte Etiopia-reporter utsettes for alvorlige offentlige anklager. Forrige gang var i februar i år, like etter at Kassa hadde gjort undersøkelser om eritreiske soldaters omfattende sex-overgrep mot lokale kvinner under krigen. Kassa fikk den gang besøk av tre ukjente bevæpnede menn.

De trengte seg inn i boligen hennes, slo henne i gulvet, anklaget henne for å spre løgner om krigen og truet henne på livet. Fire dager senere reiste Kassa ut av landet. Den avslørende artikkelen ble like før utreisen publisert i Los Angeles Times.

Flere journalister i Etiopia har de siste ukene blitt utsatt for trakassering og hets. CNNs prisbelønte journalist Nima Elbagir er blant dem som er hetset og har fått alvorlige trusler. Det skjedde etter at CNN blant hadde avslørt at soldater oppsøker sykehus og truer pasienter og at eritreiske soldater kamuflert i etiopiske uniformer hindrer og stjeler nødhjelp som er tiltenkt sivilbefolkningen.

Den irske journalisten Simon Marks, som rapporterer for New York Times, og blant annet rapporterte om seksuelle overgrep, har blitt utvist fra landet.

– Ubehagelig atmosfære

– Atmosfæren for uavhengig journalister er virkelig ubehagelig og truende, sier Kassa.

Hun mener pressefriheten nå svekkes dag for dag i Etiopia.

– Regjeringen nekter alt og tror den kan skjule sine forbrytelser ved å kaste ut journalister og få aktivister til å fremme trusler og hatefull propaganda. Hvis den mener at de journalistiske undersøkelsene som er gjort i Tigray hittil har frambrakt falske og fabrikerte opplysninger, så er den beste måten å bevise det gjennom å slippe inn uavhengige granskere. De kan lete etter bevisene, sier Kassa.

Bistandsaktuelt har – på samme måte som The Telegraph – valgt å publisere bildet av en navngitt brannskadd 13 år gammel jente. Intervju og bilder er tatt av avisens journalister – etter godkjenning av moren. Deretter er de smuglet ut av regionen, forteller vår reporter. Sakens alvor og samfunnsmessige betydning tilsier at bildene, som avslører metoder brukt under krigen i Tigray, bør komme fram. ABC Nyheter har kommet til samme konklusjon.



