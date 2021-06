Åtte venezuelanske soldater reddet fra væpnede grupper

– De åtte soldatene ble kidnappet av illegale og væpnede grupper fra Colombia og ble reddet i en militær operasjon, opplyser forsvarsdepartementet i Venezuela.

Soldatene ble angrepet og tatt til fange 23. april i La Capilla i delstaten Apure. De får nå helsetilsyn i hovedstaden Caracas, opplyser en NGO.

Venezuelas forsvarsminister Vladimir Padrino López sa i midten av mai at de hadde fått bevis på at soldatene var i live.

Venezuela peker ikke ut hvilke grupper som de mener står bak uroen, ut over at de omtales som «terrorister». Venezuela har tidligere også satt gruppene i forbindelse med narkotikasmugling eller Colombias president Ivan Duque.

Sikkerhetskilder i Colombia har opplyst at det etter all sannsynlighet dreier seg om utbrytere fra den nå oppløste Farc-geriljaen. Venezuelas president Nicolás Maduro har innrømmet at dette er mulig.

Det har vært sammenstøt i grenseområdene mellom landene i om lag to måneder, og flere tusen sivile har flyktet til Colombia som følge av kampene.