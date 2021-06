Det er forskere fra Stanford University og Monterey Bay Aquarium som har undersøkt haitettheten i havet utenfor kysten av California. Forskningsprosjektet startet i 2011.

Registreringen har foregått ved at haiene er lokket til havoverflaten ved hjelp av selkjøtt. Haiene er filmet med video både over og under vann.



Etter åtte års forskning er resultatet klart: Bestanden av hvithai i dette havområdet har økt med 35 prosent i løpet av ti år. Havområdet som er kartlagt omfatter Monterey Bay, Farallonøyene og Bodega Bay.

Positivt for livet i havet



Det går fram i studien som er publisert i Biological Conservation Journal.

– En sunn populasjon av hvithai betyr at det også er sunne populasjoner av sjøløver og sjøelefanter, sier havbiolog Paul Kanive, til The Independent. Han er hovedforfatter bak haistudien.

Ifølge forskerne kan bestanden av hvithai utenfor kysten av California ha økt fra 211 til om lag 300 voksne hvithaier i løpet av en tiårsperiode.

«Resultatene av denne studien kan bidra til den positive veksten for dette viktige rovdyret», heter det i den nye studien som ble offentliggjort tidligere denne måneden.

Hver hai har unike ryggfinner



Hvithaier bli fire til åtte meter lange og kan veie opptil to tonn. Den lever primært av sjøpattedyr og fisk, men spiser også skilpadder, muslinger og krepsdyr.

Selv om det usikkerhet knyttet til forskningsresultatene, mener forskerne at deres metode er pålitelig når det gjelder antall registrerte haier. Årsaken til dette er blant annet at alle haier har en unik ryggfinne, og kun blir registrert én gang.

Forskerne har avbildet hvithaiene når de bryter havoverflaten. Bildene er deretter lagret i en database og deretter analysert.

Bra tegn for økosystemet



Ifølge BBC er nyheten om økende haipopulasjon en god nyhet, selv om haien også anses som en trussel mot mennesker.

Dokumentasjonen av at antall rovdyr øverst i næringskjeden nå øker, er også et tegn på at også andre skapninger som sel og fisk, som haien lever av, er i vekst. Dette er en forutsetning for at haibestanden kan øke.

– Det betyr at de lavere nivåene i næringskjeden, som fisk, er sunne nok i forhold til de store sjøpattedyrene, understreker havbiolog Paul Kanive. Han viser til at flere hvithaier tyder på at økosystemet i denne delen av Stillehavet kan ha blitt endret til det bedre.

Tviler på flere haiangrep



Forskerne mener det likevel ikke er sannsynlig med flere haiangrep til tross for flere hvithaier.

En tidligere rapport fra 2008 viste en nedgang i store haipopulasjoner langs østkysten av USA. Rapporten konkluderte med at økt forurensning kunne være en av årsakene. Det viste seg at også kamskjell, muslinger og østers i det samme området var berørt.

Hvithaien har i mange år vært truet av overfiske og krypskyting. De nye forskningsresultatene tyder på at tiltak for å beskytte den truede arten fungerer.

Vet ikke størrelsen på haibestanden



– Robuste bestander av store rovdyr er avgjørende for økosystemets helse langs kystens marine økosystem. Våre funn er derfor ikke bare gode nyheter for hvithaien, men også for hele kysten vår, sier medforfatter Taylor Chapple fra OSU Coastal Oregon Marine, ifølge New York Post.

Ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) er det vanskelig å anslå hvor mange hvithai som finnes i havene, da dyrene er relativt sjeldne og observasjonene få.

