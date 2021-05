EU godkjenner Pfizers vaksine for unge ned til 12 år

– For å gjøre slutt på krisen teller hver dose, skriver EUs helsekommissær Stella Kyriakides på Twitter og deler nyheten om godkjenningen mandag.

EUs legemiddelbyrå (EMA) godkjente dette forrige uke. Pfizer/Biontechs coronavaksine er den første som er godkjent for bruk på personer under 16 år i Europa.

Lederen for EMAs vaksinekomité, Marco Cavaleri, sa fredag at studier viser at vaksinen gir god beskyttelse også hos barn. Den er allerede godkjent for barn i USA og Canada.

FHI har tidligere sagt til NTB at de vil bruke sommeren på avgjøre om norske barn skal vaksineres.