Fullvaksinerte som har vaksinepass, bør slippe krav om testing og karantene ved reiser mellom EU-land, foreslår EU-kommisjonen.

Kommisjonen la mandag fram nye anbefalinger for reiser innen EU. Det er gode nyheter for fullvaksinerte, som bør slippe krav om test og karantene ved innreise. Dette skal gjelde 14 dager etter at man er fullvaksinert.

For folk som har hatt covid-19, foreslår kommisjonen at unntaket gjelder allerede etter første vaksinedose. For dem som er friske etter covid-19, foreslår kommisjonen også fritak i 180 dager etter den første positive testen.

– De siste ukene har det vært en varig nedadgående trend i smittetallene, noe som gjenspeiler suksessen med vaksineutrulling. Medlemslandene har begynt å lette på restriksjonene, både i eget land og knyttet til reiser. Vi foreslår at den gradvise fjerningen av restriksjoner samordnes, sier justiskommissær Didier Reynders.

I tillegg vil kommisjonen ha karantenefrihet for dem som kan legge fram en negativ test. Her foreslår de felles regler for hvor lang tid i forveien en slik test skal tas: innen 72 timer for PCR-tester. Dersom et land aksepterer hurtigtester som dokumentasjon, bør de være gyldige i 48 timer, ifølge kommisjonen.

Samtidig er det en «nødbrems» bygget inn i forslaget, slik at medlemslandene kan gjeninnføre krav også til vaksinerte og personer som har att covid-19, dersom smittesituasjonen forverres betraktelig.

Mindreårige bør slippe karantene dersom foreldrene kvalifiserer for unntak, og barn under seks år bør også fritas fra testing, mener kommisjonen.