Franske etterforskere avhører tidligere toppsjef i Renault-Nissan

Den brasilianskfødte Ghosn har en lang og fargerik historie bak seg i internasjonal bilverden. Han bor i dag i Libanon med libanesisk pass, men er også fransk statsborger, i tillegg til brasiliansk.

Franske myndigheter vil gå ham etter i sømmene i forbindelse med økonomiske transaksjoner som involverte Renault-Nissans distributør i Oman. Fransk Økokrim er også interessert i betalinger som ble gjort av et nederlandsk datterselskap til eksterne konsulenter, og noen ekstravagante selskaper som ble arrangert i slottet Versailles.

Avhørene i Beirut skal foregå i fem dager fra kl. 10 til kl. 18, bare avbrutt av lunsj.

Den 67 år gamle Ghosn ble arrestert i Japan i 2018, også den gang var det mistanke om økonomiske misligheter og mye penger involvert. Tre dager etter arrestasjonen ble han av styret sparket fra stillingen som styreleder i Nissan med øyeblikkelig virkning. Mitsubishi Motors, som også var med i alliansen med Renault, gjorde det samme fire dager senere.

Ghosn ble løslatt mot kausjon, men med forbud mot å forlate Japan.

Det klarte han likevel på spektakulært vis, angivelig innelukket i en kasse med bildeler som ble eksportert i slutten av 2019.

Ghosn står overfor flere siktelser som kan ende i retten i Frankrike, men frykter at han ved å forlate Libanon kan ende opp i Japan, til tross for at Frankrike aldri utleverer egne statsborgere.

Ghosn sier at møtet med Japans rettsvesen var en forferdelig opplevelse, og han er overbevist om at han aldri vil få en rettferdig rettssak der.