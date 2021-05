Sterkt valg for konservativt parti på Kypros

Fem forskjellige valgdagsmålinger gjort av fire TV-kanaler meldte tidlig at to største partiene igjen er størst, men ikke like store som før. Det er DISY og det kommunistorienterte AKEL (22,3 prosent). Tredje plass går til det konservative DIKO.

– Vi klarte ikke å overbevise velgerne om at vi er et annerledes parti, erkjente partisekretæren i AKEL.

Begge de store har tapt rundt 3 prosent i oppslutning siden valget på nasjonalforsamling i 2016. Også DIKO har gått tilbake (11,3 prosent).

Fjerdeplassen gikk til det innvandringsfiendtlige partiet ELAM som fikk 7 prosent av stemmene, en solid økning fra 2016 da resultatet var 3,7 prosent.

Det nylig opprettede partiet Demokratisk front fikk 4 prosent.

ELAM er opprinnelig en avlegger av greske Gyllent daggry, som ble etablert som nynazistisk gruppe i Hellas i 1983 og registrert som politisk parti i 1993.

Målingene i ukene før valget viste at de to store partiene ville tape oppslutning på grunn av frustrasjon over en kontroversiell ordning der man kunne få pass – og dermed fri tilgang til hele EU – hvis man investerte på øya.

Valget ses på som et politisk barometer for presidentvalget som skal holdes i 2023. I det politiske systemet på Kypros leder presidenten regjeringen, men velges direkte i eget valg.