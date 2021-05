Coronaviruset herjer i thailandske fengsler

Hittil er det registrert nesten 25.000 koronasmittede i fengslene, der de innsatte nå blir bedt om å bruke munnbind selv når de sover.

Myndighetene sier de vurderer å løslate fanger med underliggende diagnoser, og de har varslet økt testing og helsetilsyn.

Men tidligere innsatte sier at innsatte ikke er blitt informert om hvor alvorlig smitteutbruddet er.

– Fangene har ikke informasjon til å beskytte seg, sier Somyot Prueksakasemsuk, en kjent aktivist som er anklaget for å ha krenket landets strenge lover mot majestetsfornærmelse.

Somyot slapp ut mot kausjon i forrige måned og sier at han ikke ble testet for corona en eneste gang de ti ukene han var fengslet.

– Ikke klar over risikoen

Han var ikke redd for å bli smittet i fengselet fordi han ikke var klar over hvor stor risikoen var.

– Men nå er jeg så bekymret (for alle som fortsatt er innsatt) … hvis man er inne i fengselet, er man i fare. Det er uunngåelig, sier han.

Utbruddet i fengslene har skutt i været siden det bare var registrert ti tilfeller for en måned siden, og smittebølgen har kapret førstesidene etter at flere kjente aktivister ble smittet.

Blant dem var studentlederen Panusaya «Rung» Sithijirawattanakul, som var med på å arrangere en serie demonstrasjoner i fjor med krav om politiske reformer. Hun testet positivt etter at hun slapp ut mot kausjon.

Tettpakket

Over 311.000 mennesker satt tidligere i år i fengsel i Thailand, ifølge International Federation for Human Rights. Det er to og en halv gang så mange som fengslene er bygd for.

Fire av fem fanger sitter fengslet for overtredelser av Thailands strenge narkotikalover, som gjør at man kan sitte ti år i fengsel for bare et par tabletter metamfetamin.

Mange celler er så tettpakket at en del av de innsatte bare har en halv meter å bevege seg på.

– Det er mindre plass enn i en likkiste, sa justisminister Somsak Thepsutin til lokale medier i februar.

Tusener testet

I de siste ukene er over 36.000 fanger testet for corona, og Somsak sier at mange med underliggende sykdommer kan løslates, muligens som følge av kongelig benådning. Men de må i karantene før de slipper helt ut.

Menneskerettighetsgrupper mener at planen må gå lenger, og de ber myndighetene løslate alle ikkevoldelige innsatte.

– Myndighetene må redusere fengselsbefolkningen, de som er innsatt for politisk motiverte anklager og mindre alvorlige overtredelser, sier Brad Adams i Human Rights Watch.