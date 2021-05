Hviterussland: Ryanair-piloter besluttet selv å lande i Minsk

Et Ryanair-fly på vei fra Aten til Vilnius med den hviterussiske regimekritikeren Roman Protasevitsj om bord ble forrige uke tvunget til å lande i Minsk, angivelig på ordre fra president Aleksandr Lukasjenko.

Makej sier i et intervju med den russiske avisa Kommersant at mannskapet om bord ble advart om en bombetrussel og at Ryanair og flyplassmyndigheten i Vilnius diskuterte i 14 minutter hva de skulle gjøre.

– På det tidspunkt var det ingen jagerfly i lufta. Dersom mannskapet hadde bestemt seg for å lande i Vilnius, kunne de trygt ha passert grensa og landet i Vilnius, sier utenriksministeren i intervjuet gjengitt av det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Det var først etter avgjørelsen om å lande i Minsk, at jagerflyene ble sendt opp for å eskortere passasjerflyet, hevder Makej. Han sier at det behov for en uavhengig undersøkelse og for å offentliggjøre samtalene mellom mannskapet og flyplassen i Vilnius.

Hviterusslands forklaring på hendelsen er at det ble rettet en bombetrussel mot flyet. Ingen bombe ble funnet om bord, men den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj og hans russiske kjæreste ble hentet ut og sitter nå fengslet i Minsk.

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO skal etterforske omdirigeringen, som har vakt internasjonal fordømmelse, krav om løslatelse og ført til utkastelse av hviterussiske diplomater fra Litauen og Latvia. EU har også stengt luftrommet for hviterussiske flyselskap.