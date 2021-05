Bild: Ryanair-fly nødlandet i Berlin etter bombetrussel

Flyet var på vei fra Dublin til Krakow og landet av ukjente årsaker i Berlin i 20-tiden søndag kveld.

– Ryanair-flyet som nødlandet, rapporterte om en nødsituasjon i luften og fikk derfor umiddelbart landingstillatelse i Berlin, sier talsmann for flyplassen Jan-Peter Haack til avisen Bild.

Flyet ble omringet av flere politibiler, og de 160 passasjerene ble ført inn i terminalbygget.

Politiet og politihunder undersøkte deretter flyet og bagasjen, som ble samlet utenfor flyet. Bagasjen ble senere tatt med inn i terminalbygget.

Undersøkelsene av flyet fortsatte inn i morgentimene mandag, og det er uklart når politiet er ferdig på stedet og situasjonen er avklart.

Klokken 3.46 ble det satt inn et erstatningsfly slik at passasjerene kunne fortsette reisen til Polen.

Hendelsen skjer en uke etter at myndighetene i Hviterussland omdirigerte er et av Ryanairs passasjerfly, som ble tvunget til å lande i Minsk på grunn av en bombetrussel. Like etter ble en opposisjonell pågrepet.