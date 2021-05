Korrupsjonstrøtte kyprioter går til valg

Det er ventet at konservative DISY igjen blir største parti, men at de fortsatt ikke får flertall. Dermed må president Nikos Anastasiades fortsette å styre med en mindretallsregjering.

I fjor droppet landet en kontroversiell ordning der man kunne få pass – og dermed fri tilgang til hele EU – hvis man investerte på øya.

Avgjørelsen kom etter at TV-kanalen Al Jazeera viste en dokumentar der de opptrådte som representanter for en kinesisk forretningsmann med kriminelt rulleblad.

Lederen for nasjonalforsamlingen og en folkevalgt fra opposisjonen ble filmet mens de tilsynelatende forsøkte å legge til rette for investoren med en brokete fortid. Begge bedyret din uskyld, men trakk seg senere.

Protestvalg

Migrasjon er også et viktig tema i EUs østligste medlemsstat, noe ytre høyre-fløyen har spilt på. Hubert Faustmann, professor i historie og statsvitenskap, sier det ligger an til et protestvalg, der det enten blir lav deltakelse eller der ultranasjonalistiske ELAM går fram.

– Det eneste partiet som vil vokse er ELAM. De håper å tjene på korrupsjon og innvandringsspørsmålet, mener Faustmann.

ELAM er opprinnelig en avlegger av greske Gyllent daggry, som ble etablert som nynazistisk gruppe i Hellas i 1983 og registrert som politisk parti i 1993.

Kun i sør

651 kandidater, blant dem 157 kvinner, stiller i søndagens valg. Det skal velges 56 representanter til nasjonalforsamlingen.

Valget holdes kun i de regjeringskontrollerte delene av øya, ikke i den tyrkisk-kypriotiske delen i nord. Bare 712 tyrkiskkyprioter i sør er registrert som velgere.