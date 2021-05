FN krever gransking av maktbruken mot demonstranter i Cali

Colombia har møtt internasjonal fordømmelse etter at regjeringen satte inn væpnede styrker mot demonstrasjonene som startet mot regjeringens forslag til skattereform i april.

Bare siden fredag er 14 personer drept og 98 såret i volden i storbyen Cali, 54 av dem av skuddsår, ifølge meldinger som FNs menneskerettskontor har mottatt.

– Det er helt avgjørende at alle de som har vært involvert i å forårsake skader og død, blant dem offentlig ansatte, straks blir gjenstand for en effektiv, uavhengig, upartisk og åpen etterforskning, og at de som blir funnet skyldig, blir stilt til ansvar, sier Michelle Bachelet søndag.

Politimann slått i hjel

Ifølge colombianske myndigheter ble 13 mennesker drept i sammenstøtene som brøt ut i Cali sent fredag.

Bachelets kontor viser til rapporter fra Cali om at væpnede personer åpnet ild mot demonstranter og journalister som dekket en demonstrasjon, samt forbipasserende. Blant dem som skal ha skutt, var en politibetjent som ikke var på vakt.

Politimannen ble slått i hjel av folkemengden, ifølge FNs rapporter, og i deler av Cali har sivile åpnet ild mot demonstranter mens politiet har stått og sett på.

Soldater

President Ivan Duque har sendt tusenvis av soldater til Cali-området for å bistå politiet med å slå ned demonstrasjonene og opptøyene som har preget byen i ukevis.

Etter de voldsomme sammenstøtene fredag var gatene i byen, der det bor over 2 millioner mennesker, nesten folketomme lørdag. Flere steder steg røyken fortsatt opp fra rykende barrikader,

Protester mot maktbruk

Den omstridte skattereformen er i sin helhet trukket tilbake, men mye av raseriet rettes nå mot sikkerhetsstyrkenes voldsbruk og regjeringens beslutning om å bruke makt mot fredelige demonstranter.

Ifølge colombianske myndigheter er 59 mennesker drept siden demonstrasjonene begynte, inkludert 13 i Cali.

Human Rights Watch oppgir at 63 er drept og beskriver situasjonen i Cali som «svært alvorlig» og oppfordrer Duque til «umiddelbart å ta grep for å deeskalere», blant annet ved å beordre sikkerhetsstyrker til ikke å bruke skytevåpen.

Sivile klær

Et vitne, som av frykt for gjengjeldelse ønsker å være anonym, forteller til nyhetsbyrået at en gruppe demonstranter fredag feiret at det var gått en måned siden demonstrasjonene brøt ut, da det plutselig ble åpnet ild.

Ifølge ham var det «fem menn i sivile klær» som skjøt mot gruppen. Videoer som er sett av mange på nettet, støtter opp om dette. Politiet sier i en uttalelse at de etterforsker saken.

– Sør i byen har vi hatt situasjoner som nesten utgjør krig, der det har gått tapt mange menneskeliv, samtidig som vi også har hatt et betydelig antall skader, sier Calis sikkerhetssjef Carlos Rojas.

Søreide krever etterforskning

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er dypt bekymret for utviklingen i Colombia og ber om at volden tar slutt, og at menneskerettsbrudd etterforskes.

– Norge er dypt bekymret for den voldelige utviklingen og ytterligere tap av menneskeliv i Cali. Vi stiller oss bak FNs oppfordring om fornyet dialog, sa hun lørdag.

– Vold og vandalisme må ta slutt. Alle menneskerettighetsbrudd må etterforskes og straffeforfølges, sa Søreide.