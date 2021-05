Colombianske sikkerhetsstyrker strammer grepet om Cali

Gatene i byen var lørdag stort sett tomme, etter sammenstøt mellom politi og væpnede sivile fredag. Landet er inne i sin andre måned med omfattende demonstrasjoner mot regjeringen og president Ivan Duque, som oppsto som reaksjon på et senere trukket forslag om skattereform.

Human Rights Watch viser til «troverdige meldinger» om minst 63 dødsfall i forbindelse med demonstrasjonene, og omtaler spesielt situasjonen i Cali som veldig alvorlig.

Et vitne, som av frykt for gjengjeldelse ønsker å være anonym, forteller til nyhetsbyrået at en gruppe demonstranter i byen feiret at det var gått en måned siden demonstrasjonene brøt ut, da det plutselig ble åpnet ild.

Ifølge ham var det «fem menn i sivile klær» som skjøt mot gruppen. Videoer som har blitt sett av mange på nettet, støtter opp om dette, ifølge AFP. Politiet sier i en uttalelse at de etterforsker saken.

– Sør i byen har vi hatt situasjoner som nesten utgjør krig, der det har gått tapt mange menneskeliv, samtidig som vi også har hatt et betydelig antall skader, sier Calis sikkerhetssjef Carlos Rojas.

President Duque har beordret 7.000 styrker til å hjelpe politiet med å åpne og holde oppsyn med blokkerte veier, mens totalt 1.141 soldater er utstasjonert i Cali. Jose Miguel Vivanco, som leder HRWs' avdeling i Sør- og Mellom-Amerika, har oppfordret Duque til å «umiddelbart ta grep for å deeskalere», blant annet å beordre sikkerhetsstyrker til å ikke bruke skytevåpen.