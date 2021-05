Internasjonale cruiseskip får legge til kai i spanske havner igjen

Fære smittede og stadig flere vaksinerte i Europa gjør det trygt å gjenåpne havnene igjen, konkluderer spanske myndigheter.

Forbudet ble innført 23. juni i fjor. Men når forbudet oppheves 7. juni vil det være strenge helsekrav som myndighetene sier de skal spesifisere på et senere tidspunkt.

Turisme fra cruiseskip er en viktig inntektskilde for Spania, spesielt for feriestedene Balearene og Kanariøyene, og for byer som Barcelona og Valencia.