Russiske politibetjenter fengselsdømt for å ha plantet narkotika på gravejournalist

I tillegg til dommene på mellom fem og tolv år i fengsel, må betjentene også betale fem millioner rubler, tilsvarende knappe 570.000 kroner, i oppreisning. Det var gravejournalisten Ivan Golunov, som spesialiserer seg på å avdekke korrupsjon, som ble pågrepet for to år siden, anklaget for å ha langet narkotika.

Politiet offentliggjorde bilder som angivelig viste narkotika i leiligheten hans, men innrømmet senere at bildene var tatt i forbindelse med en annen sak. Det ble også plassert dop i sekken til Golunov.

Golunov jobber for Meduza, et uavhengig nyhetsnettsted som ofte er kritiske til president Vladimir Putin. Mange så narkotikasaken som revansje for Golunovs saker om de lokale myndighetene i Moskva og korrupsjon i begravelsesindustrien. Pågripelsen førte til utbredte demonstrasjoner i Russland, og flere av landets ledende aviser uttrykte støtte til ham.