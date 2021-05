Rwandas president ber om hjelp til vulkanrammede kongolesere

Nyiragongo, Afrikas mest aktive vulkan, hadde utbrudd forrige helg. Store lavamasser seg ut, flere titalls mennesker døde og rundt 20.000 hjem ble ødelagt før utbruddet var omme.

Siden kom det advarsler om at vulkanen igjen kunne få et utbrudd, og myndighetene i den nærliggende byen Goma, som ligger ved grensa mot Rwanda, advarte torsdag om at et nytt utbrudd kunne komme raskt og uten forvarsel.

Advarselen utløste delvis panikk blant innbyggerne, og nesten 400.000 mennesker er drevet på flukt. Tusenvis har tatt seg over grensa og inn i Rwanda, der de oppholder seg i telt. Mange sover også under åpen himmel.

– Vi har et stort antall mennesker som krysser grensa. Så vi forsøker å samarbeide med kongoleserne for å håndtere den humanitære krisen som kommer som følge av det. Vi trenger allerede umiddelbar og global støtte for å kunne holde oversikt med hva som foregår, sa Kagame fredag.

FNs høykommissær for flyktninger og Rwandas regjering er bekymret for koronasmitte som følge av vulkanflukten. En tjenesteperson fra Rwandas beredskapsdepartement sa til AFP fredag at det var tilstrekkelig med forsyninger, men at dette fort kan endre seg, om flere flykter fra vulkanen.