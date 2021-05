Palestiner drept under demonstrasjon mot bosettere

Flere hundre palestinere samlet seg fredag på en bakketopp ved den palestinske byen Beita. De demonstrerte mot en såkalt utpost – en av flere titalls mindre israelske bosetninger på Vestbredden, der palestinerne vil opprette sin stat.

Mange av de frammøtte satte fyr på bildekk og kastet stein mot israelske soldater, som skjøt med skarp ammunisjon, gummikuler og tåregass.

28 år gamle Zakaria Hamayel ble drept av et skudd i brystet, opplyser det palestinske helsedepartementet. Den israelske hæren sier de etterforsker hendelsen, og at «årsaken til skaden fortsatt er ukjent».

Hæren sier at voldelige opptøyer fant sted nær «Givat Eviatar-utposten», og at soldatene svarte med metoder for opprørskontroll.

Helsedepartementet sier ytterligere fem demonstranter ble såret, hvorav to med skarp ammunisjon.

Rundt 650.000 israelske bosettere bor i over 200 bosetninger og utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.