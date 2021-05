Macron i Sør-Afrika for å drøfte vaksinering

Den franske presidenten kom til Johannesburg etter et historisk besøk i Rwanda, der han innrømmet fransk medansvar for folkemordet i 1994.

Etter landing gikk turen til hovedstaden Pretoria og møter med president Cyril Ramaphosa. De to skulle lansere et forskningsprogram ved universitetet i Pretoria, der målet er å støtte produksjon av vaksiner i Afrika.

Dette prosjektet støttes av EU, USA og Verdensbanken.

Rettigheter

President Ramaphosas kontor sier at de to også skal drøfte en midlertidig tilsidesettelse av rettigheter knyttet til vaksineproduksjon. Det er særlig India og Sør-Afrika som vil at lisensrettighetene skal frafalles i en periode for å få opp produksjonen av vaksiner i utviklingsland.

Landene i Afrika sør for Sahara ligger langt etter resten av verden i vaksinering av befolkningen. Seks måneder etter vaksinasjonsprogrammene startet, er mindre enn 2 prosent blitt immune.

Apartheid

President Ramaphosa har engasjert seg sterkt i dette og advarer mot en vaksine-apartheid mellom rike og fattige land.

De store legemiddelprodusentene er imidlertid motstandere av en bred svekkelse av deres lisensrettigheter og hevder at et slikt grep vil hemme framtidig satsing og utvikling.

Macron er tilhenger av teknologioverføring som vil gjøre det mulig å starte spredt produksjon i flere fattige land. En av presidentens rådgivere sier at legemiddelindustrien i dag er konsentrert i USA, Europa og Asia, og noe i Latin-Amerika.

I dag foregår det ingen vaksineproduksjon på det afrikanske kontinent.

Hardest rammet

Sør-Afrika er kontinentets mest industrialiserte land, men også det landet som er hardest rammet av pandemien. Av Afrikas 4,7 millioner påviste smittetilfeller er 1,6 millioner registrert i Sør-Afrika. Landet har så langt hatt 40 prosent av kontinentets samlede rapporterte dødstall på 130.000 personer.

Av de 59 millioner innbyggerne i Sør-Afrika er bare én prosent vaksinert. Vaksineprogrammet fikk en vaklende start da regjeringen tidligere i år kjøpte AstraZeneca-vaksiner, men solgte dem videre til andre afrikanske land av frykt for at de ville ha lav effektivitet.

Bruken av Johnson & Johnson ble stanset i to uker i april av frykt for blodpropp.

Macron skulle ha vært på besøk i Sør-Afrika for over et år siden, men turen ble utsatt da pandemien skjøt fart.