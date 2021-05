84-åring i retten – tatt med nazivåpen og stridsvogn i Tyskland

Våpnene ble oppbevart i kjelleren i mannens villa i en velstående forstad til Kiel. Samlingen inkluderte en 88 millimeters luftvernkanon og en torpedo. Den ble oppdaget i 2015, i en jakt på kunst som var gjemt unna av nazistene.

Mannen hadde også halvautomatiske håndvåpen og maskinpistoler og over 1.000 patroner.

Det tok to dager å lete gjennom samlingen. Blant annet brukte 20 soldater rundt ni timer på å få ut stridsvognen mannen hadde gjemt unna, en Panther som veier nesten 40 tonn.

Før rettssaken har mannen fortalt at han kjøpte stridsvognen som skrapmetall i England. Han kommenterte ikke tiltalen da han møtte i retten fredag.

Det avgjørende for påtalemyndigheten er om våpnene som ble funnet, kunne brukes. Aktor Thorstein Wolke sa i retten at 84-åringen har brutt flere våpenlover og mener stridsvognen er et krigsvåpen, ettersom den tiltalte mannen har restaurert den.

Forsvareren hevder stridsvognen og resten av våpnene ikke kan brukes. Sakkyndig oppnevnt av retten mener det kun er luftvernkanonen som trolig kan regnes som et krigsvåpen og at de andre ikke kan brukes.