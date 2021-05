Mann som knivstakk politi i Frankrike, skal ha vært radikalisert og syk

Den antatte gjerningsmannen er en 40 år gammel fransk statsborger som fikk behandling for alvorlig schizofreni. Han var ikke dømt for terror, men var radikalisert og sto i myndighetenes database over mulige terror-sympatisører, ifølge innenriksminister Gérald Darmanin.

Mannen døde etter en skuddveksling under forsøk på å pågripe ham fredag i La Chapelle-sur-Erdre. Småbyen ligger utenfor Nantes, nær atlanterhavskysten. To politibetjenter ble såret i skuddvekslingen, opplyser myndighetene.

Tidligere på dagen hadde han knivstukket en politibetjent på politistasjonen og stukket av til fots med tjenestevåpenet hennes. En storstilt politiaksjon ble satt i gang for å finne mannen i byen med rundt 20.000 innbyggere.

Da politiet fant ham flere timer senere, hadde han brutt seg inn i leiligheten til en ung kvinne, opplyser påtalemyndigheten. Den knivskadde politibetjenten er utenfor livsfare.

Motivet for knivangrepet er ikke kjent. Den antatte gjerningsmannen slapp ut fra fengsel i 2016 etter å ha sonet en ransdom. Det var fengselsmyndighetene som flagget ham for streng praktisering av islam og radikalisering, ifølge Darmanin.