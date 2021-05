Danmark lanserer corona-app

Appen ble lansert med pomp og prakt på Kastrup-flyplassen utenfor København fredag, med flere danske statsråder til stede.

«Coronapas» skal fungere i Danmark og for reiser innen EU. Det er imidlertid fortsatt noe uklart hvordan den vil fungere, ettersom EU først lanserer sitt såkalte sertifikat 1. juli.

– Det vil gjelde innen EU som offisiell dokumentasjon på at man enten har testet negativt, er vaksinert eller er immun fordi man har vært smittet, sier finansminister Nicolai Wammen.

– Vi i Danmark har all grunn til å være stolte over at vi er sterke på digitalisering i et slikt omfang at vi nå kan rulle ut det nye coronapasset, sier han.