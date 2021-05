Tyskland erkjenner folkemord i Namibia

Mer enn 100 år etter at handlingene ble begått, sier den tyske regjeringen at den vil støtte etterkommerne av ofrene med 1,1 milliarder euro i bistand.

Summen, som tilsvarer drøyt 11 milliarder norske kroner, skal utbetales over 30 år, og hovedsakelig gå til etterkommere av urfolksgruppene Herero- og Nama-folket.

Delegasjoner fra de to landene har blitt enige om en kunngjøring etter nesten seks år med forhandlinger, men den er ikke underskrevet ennå. Den tyske erkjennelsen av folkemordet er en del av avtalen. I tillegg skal president Frank-Walter Steinmeier offisielt be om forlatelse ved en seremoni i den namibiske nasjonalforsamlingen.

– Jeg er fornøyd og takknemlig for at det har vært mulig å bli enige med Namibia om hvordan vi sammen skal håndtere det mørkeste kapittelet i vår felles historie, sa Tysklands utenriksminister Heiko Maas. Han understreket imidlertid at avtalen ikke betyr at saken kan legges bort.

Tyske kolonister tok land, buskap og andre verdisaker fra de lokale, som førte til et opprør blant Herero-folket i 1904. De tok livet av over 120 tyske sivile, og deretter fulgte et blodig slag som førte 80.000 hereroer på flukt mot Botswana. Tyske soldater dro etter dem, og kun 15.000 hereroer overlevde. Senere samme år beordret general Lothar von Trotha at stammen skulle utryddes, noe hans etterkommere senere har bedt om unnskyldning for i nyere tid.

Den mindre Nama-stammen fikk en lignende skjebne. Rundt 10.000 personer ble drept da de forsøkte å gjøre opprør mot tyskerne under konflikten.