Norge avsto fra å stemme over Palestina-resolusjon

82 land stemte for en resolusjon om slik gransking, blant dem EU-land som Frankrike, Spania, Belgia, Sveits og Portugal, da Verdens helseforsamling, som er det øverste organet i Verdens helseorganisasjon (WHO), denne uka behandlet saken.

14 land stemte imot, blant dem Israel, USA og Storbritannia, mens Norge var blant 40 land som avsto fra å stemme.

– Norge mener at man bør unngå politisering av arbeidet i Verdens helseforsamling. Vi stemte avstående sammen med de andre nordiske landene og flere andre land og holdt en felles stemmeforklaring med de nordiske landene, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet til NTB.

Hindrer helsepersonell

Verdens helseforsamling ba også i fjor om en rapport om helsesituasjonen i de okkuperte palestinske områdene, og denne rapporten la WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus fram onsdag.

Den 21 sider lange rapporten kritiserer Israel og slår fast at okkupasjonen og blokaden av Vestbredden og Gazastripen i stor grad rammer «alle livets aspekter» for palestinerne, inkludert helseaspektet.

– Vi mener at rapporten som er lagt fram, er faktuell og balansert. Vi er bekymret for helsesituasjonen i Palestina, særlig i Gaza i lys av den siste tids hendelser, sier Halvorsen.

Kritisk

WHO kritiserer i rapporten Israel for å hindre fri ferdsel for palestinsk helsepersonell, ambulanser og pasienter i de okkuperte områdene, med de alvorlige følger dette til tider får.

I fjor ble det registrert 59 angrep mot helsetjenesten i de okkuperte områdene, går det fram av rapporten.

WHO-sjefen understreker også viktigheten av koronavaksine og viser til den fjerde Genevekonvensjonen som pålegger okkupantmakter som Israel å sørge for «befolkningens forsyning av matvarer og legemidler» og bistå med bekjempelse av smittsomme sykdommer og pandemier blant dem de okkuperer.

– Ved utgangen av januar 2021 hadde Israel overført 2.000 doser med vaksine til de palestinske selvstyremyndighetene, går det fram av rapporten. Israel hadde da vaksinert rundt 3 millioner av sine egne innbyggere.

Vannmangel

WHO-rapporten påpeker også at hver tredje palestinske husholdning på Vestbredden har begrenset tilgang til rent drikkevann, mens israelske bosetninger hvert år slipper ut 35 millioner kubikkmeter spillvann som forurenser grunnvannet palestinerne er avhengig av.

På Gazastripen er det bare 4 prosent av husholdningene som har tilgang til rent vann, mens store mengder kloakk slippes urenset ut i Middelhavet. Forsøk på å utbedre vann- og kloakknettet i Gaza, hindres av israelske restriksjoner på hvilke varer som kan innføres, slår WHO-rapporten fast.

– Kynisk politisering

Israelske myndigheter har ikke kommentert WHOs rapport eller beslutning om å overvåke situasjonen i de okkuperte områdene, men lederen for organisasjonen UN Watch, Hillel Neuer, kaller det «en kynisk politisering av verdens fremste helseorganisasjon».

Hillel mener WHO har overdrevent fokus på Israel, og sier til The Times of Israel at landene som stemte for resolusjonen, «bør skamme seg».

UN Watch ble grunnlagt i 1993 og hadde i mange år nær tilknytning til American Jewish Committee og World Jewish Congress.

Organisasjonen hevder i dag å være uavhengig, men omtales av Economist som «pro-Israel» og av FNs tidligere spesialrapportør i de palestinske områdene, Richard Falk som en del av Israel-lobbyen.