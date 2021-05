Assad gjenvalgt i Syria

Land som USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia har alt slått fast at onsdagens presidentvalg verken var fritt eller rettferdig. Syrias fragmenterte opposisjon har kalt valget en farse.

Det omstridte valget er det andre siden starten på krigen som har krevd nesten 400.000 menneskeliv og drevet halvparten av befolkningen på flukt siden 2011.

To andre kandidater stilte i valget, men de representerer ikke noe reelt alternativ til Assad. Hans familie har styrt Syria i over 50 år.

De to fikk henholdsvis 1,5 og 3,3 prosent av stemmene.

Valget ble arrangert i de to tredeler av landet som regjeringen kontrollerer. Ifølge offisielle tall deltok 14,2 millioner syrere i valget, noe som innebærer en frammøteprosent på 76,64.

Ved det forrige valget fikk Assad 88 prosent av stemmene.

Ved å avholde valg mener analytikere at Assad forsøker å bevise at syriske institusjoner fungerer, og at han er den eneste som kan sikre at landet reiser seg etter flere år med krig.